Una squadra dai due volti Dodo e Kean funzionano Terracciano ancora no Viola un tempo non basta

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il primoè stato quasi magico. Tante idee, buone intuizioni e quelle giocate (in coppia)che di sicuro sono un segnale più che positivo in vista delle partite vere della stagione. Poi, nel secondo, o meglio una manciata di minuti dopo il gol di, la Fiorentina si è spenta. Seduta. Ok, quella con l’Hull era semplicemente un’amichevole, ma le sbavature di(soprattutto sul primo gol inglese) e la carenza di idee sull’asse di mezzo, oltre che a provocare il 2-2 finale, rappresentano uno spunto di riflessione tattica su cui Palladino dovrà lavorare. Fra le indicazioni da mettere al fuoco nello schema (primo), spicca il lavoro a tutto campo di, sulla destra, oggettivamente più funzionale nella fase d’attacco (buoni un paio di palloni per la testa di).