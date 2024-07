Traffico Roma del 31-07-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

in centro chiusa alvia di San Teodoro per i lavori del futuro anello pedonale del Colle Palatino la strada è chiusa da via dei fienili in direzione del Circo Massimo in via Crescenzio sono invece iniziati i lavori per il rifacimento del manto stradale via Terenzio via Tibullo con alcune modifiche per la viabilità per i lavori sul viadotto delle Fornaci carreggiata a ridotta in via Angelo Emo e possibili rallentamenti nel corso della giornata cantiere riduzione di carreggiata anche in via Gregorio VII 3 a via di Monte del Gallo e via Del Crocifisso e potrebbe riaprire invece nel tardo pomeriggio di oggi via jachino a Mostacciano per il momento prosegue la deviazione delprivato e del pubblico