Tennis Novak Djokovic ai quarti del torneo olimpico | Koepfer regolato in due set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024)è aidi finale del. Ilta serbo, numero 1 del seeding a cinque cerchi, archivia la pratica Dominikcon il punteggio di 7-5 6-3, nonostante una prima frazione tutto fuorché semplice, ed è tra i migliori otto della competizione. Per lui ora una partita evocativa contro Stefanos Tsitsipas, già in passato finale Slam. Quarto gioco due palle break, propiziate da uno smash diin tutta tranquillità e mandato nettamente fuori misura, la seconda è buona con la palla corta su cui il tedesco non può niente. Sembra tutto fatto e invece Nole stacca la spina, non facendo i conti con la grinta di: un paio di errori e il tedesco recupera immediatamente il break.