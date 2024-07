Taglia la testa a un cane con il coltello da cucina e aggredisce i poliziotti | arrestato un uomo di 40 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Panico nelle strade di Roma in pieno giorno. Undi 40di origini gambiane hato laa uncon un, poi ha aggredito idelle volanti e del distretto Casilino nel frattempo intervenuti. È accaduto in via Bottidda, in zona Rocca Cencia, a Roma, poco prima delle 11. Sull’le accuse di uccisione di animali, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’arresto è stato convalidato in sede di direttissima con il Tribunale che ha disposto per il colpevole la misura degli arresti domiciliari. All’arrivo degli agenti l’è stato trovato con ilpieno di sangue, poi ha lanciato contro di loro la carcassa dell’animale, poi ha provato a colpirli con calci e pugni, infine ha cercato di fuggire in casa: non riuscendo a chiudere la porta, l’ha divelta scagliandola contro i. L’è stato bloccato con il taser ed è stato