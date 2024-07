SKY – Cessione Osimhen sempre più vicina il nigeriano ha le idee chiare | vuole giocare la Champions League

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 31 luglio 2024)punta allacon il PSG. La trattativa con il Napoli si avalla conclusione, mentre il Chelsea perde terreno. Victorsembrapiù vicino a lasciare il Napoli per approdare al Paris Saint-Germain. Secondo Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport, le trattative per il trasferimento del centravantisi stanno intensificando, con il PSG in netto vantaggio rispetto al Chelsea. Marchetti ha rivelato ai microfoni di Radio Marte che la situazione è in fase di sviluppo, ma non è ancora definitiva. “Ladiè imminente, ma bisogna ancora trovare un accordo con il PSG. Al momento, la trattativa è in stand by, e sarà necessario trovare una soluzione entro la chiusura della sessione di mercato,” ha dichiarato Marchetti.