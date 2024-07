Scippi di orologi a Forte dei Marmi l’appello del sindaco | Non è necessario ostentare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024)dei(Lucca), 31 luglio 2024 – Dice che chiedere alle persone di non sfoggiare per stradae gioielli avrebbe il sapore della sconfitta. Una sorta di resa ai ladri. Alla luce però dei ripetutiavvenuti adeiin pieno centro, mattino e sera, ilBruno Murzi rivolge un invito alla moderazione affinché vengano quanto meno evitate ostentazioni che possono attirare non solo sguardi, ma anche delinquenza. Con uno sfondo di ottimismo: tra telecamere e dispositivi leggi-targa il centro delè "schermato" a dovere. E chissà che tra non molto arrivino anche gli "occhi" per il riconoscimento facciale. Tutto questo mentre la polizia e i carabinieri stanno indagando sugli ultimi duediPatek Philippe, del valore di diverse migliaia di euro, avvenuti lo stesso giorno.