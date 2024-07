Salmo e Noyz Narcos in arrivo a Paestum con il tour Hellraisersell

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’attesa è finita per i fan di: ilHellraisers arriva finalmente a(SA) il 3 agosto, nell’ambito dell’Oversound Music Festival. Lanée, prodotta da Vivo Concerti, promette di essere uno degli eventi più spettacolari dell’estate live italiana. Dopo aver dato il via con due date evento il 15 giugno a Fiera Milano Live (Rho) e il 21 giugno al Rock In Roma, ildi HELLRAISERS continua a conquistare il pubblico con la sua energia travolgente. Durante i concerti, i due pilastri della scena rap italiana presenteranno dal vivo i brani del loro joint album disco di platino “CVLT” e della sua repack “CVLT – HELLRAISERS”, uscita lo scorso 17 maggio. Lanée proseguirà poi con altre due tappe estive: il 9 agosto al Sottosopra Fest di Gallipoli (LE) e il 17 agosto al Red Valley Festival di Olbia (SS).