Roma rogo vicino Rai e Corte d' Appello

(Di mercoledì 31 luglio 2024) 17.32 Fiamme alte, esteso fumo nero, dietro lad'. L'incendio ha avvolto la zona verde che costeggia la città giudiziaria. Bruciate diverse auto parcheggiate al bordo della strada Chiusi vari tratti del Lungotevere. In via Teulada, dove si trova una delle sedi Rai, evacuate 4 palazzine e anche gli uffici della Tv di Stato. Evacuata la compagnia dei carabinieri di zona. In fuga 40 persone dall'Osservatorio di Monte Mario,una collina anord. In fiamme un mucchio di sterpaglie. Vigili del fuoco in azione via terra e aria.