Lucchese un centrocampo roccioso Bombagi e Welbeck esperienza a personalità

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Con gli ingaggi della mezzapunta(35 anni) e del mediano incontrista(34) due giocatori di grande, è decisamente decollata la campagna acquisti rossonera, che era partita oggettivamente in sordina. Laè riuscita a battere la concorrenza del Monopoli per il, perché si sono, per così dire, "liberate" le risorse che erano destinate al pagamento del contratto, fino a giugno 2025 di Frara, tornato a Frosinone nei panni del diesse del settore giovanile. In più lo stesso Catania, ha agevolato il passaggio alla, contribuendo in parte all’ingaggio di. Fatto sta che ora Gorgone può disporre, in mezzo al campo di giocatori di categoria come Tumbarello (salterà sicuramente la partita di Coppa Italia a Vercelli per un problema alla caviglia), Visconti, Gucher,, più i giovani Djibril, Zoppi e Leone.