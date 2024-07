LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | subito fuori Valladont e Rai attesa per Musolesi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.18 Barankova parte meglio e va avanti 2-0 (26-23). 18.15 Adesso comincia la prova femminile con la sfida tra la francese Amelie Cordeau e la slovacca Denisa Barankova. 18.13 Altra sorpresa! Eliminato Rai, vince Tom Hall per 6-4: basta pareggiare 29-29 il quinto set. 18.10 Hall vince anche il quarto set per 29-28! Un altro dieci all’ultima freccia, è davanti per 5-3. 18.08 Rai rimette tutto in equilibrio: 28 punti bastano per battere i 25 di Hall. Siamo 3-3. 18.05 Hall vince il secondo set per 28-27! Decisivo il dieci all’ultima freccia: è avanti 3-1. 18.03 27-27 il primo set tra Hall e Rai: tutto in equilibrio. 17.59 Ora Hall affronta il vincente della sfida tra l’altro britannico Tom Hall e l’indiano Tarundeep Rai. 17.57 Grande sorpresa! Vince Conor Hall! Fa tre dieci nell’ultima serie e batteper 6-4.l’idolo di casa. 17.