L’infinita leggenda italiana della scherma

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Roma, 31 lug – Alle Olimpiadi prosegue lanella. Spada, per essere precisi, e battendo le francesi, rivali numero uno, sul loro territorio. Una goduria difficilmente esprimibile con parole. Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Mara Navarria lo hanno fatto cantando l’inno, sul grado più alto del podio, dopo la premiazione. Sul filo (e con il pubblico contro) si gode di più Il luogo era il Gran Palais, e tutto era contro. Pubblico, ambiente, aria. Non bastassero le polemiche sulle medaglie “scippate” agli atleti italiani di questi primi giorni di Olimpiade. Alla fine a prevalere è però il tricolore italiano e non quello transalpino. E chi voleva cantare ancora la Marsigliese è rimasto a bocca asciutta. Perché, dopo l’ultima stoccata decisiva di Santuccio, ad essere intonato è stato il Canto degli Italiani.