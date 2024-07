Lenovo Tab P12 | offerta speciale su Amazon

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 31 luglio 2024) IlTab P12 insuè un tablet versatile e potente, ideale per chi cerca un dispositivo capace di gestire sia il lavoro che l’intrattenimento Con un display 3K da 12,7 pollici, questo tablet offre una risoluzione di 2944 x 1840 pixel, garantendo immagini nitide e dettagliate, perfette per lo streaming video e il gaming immersivo. IlTab P12 si distingue per il suo design elegante e moderno. Disponibile nel colore Oat Grey, ha un corpo sottile di soli 6,9 mm e pesa circa 615 grammi, rendendolo facile da trasportare. Il display LTPS da 12,7 pollici non solo offre una risoluzione 3K, ma supporta anche la modalità schermo diviso, permettendo di prendere appunti e aggiungere annotazioni con laTab Pen Plus inclusa. Il Tab P12 è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7050, un chip octa-core che garantisce prestazioni fluide e reattive.