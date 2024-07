La storia di Silvana Stanco argento a Parigi 2024 nel tiro a volo | nata a Zurigo a causa del terremoto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024)è nella leggenda dello sport italiano: ha conquistato una medaglia d’strepitosa nele ha coronato il sogno di una carriera. L’azzurra del trap ha peraltro unamolto particolare, come spesso avviene con gli sportivi, e a suggerirlo è la sua località di nascita,, in Svizzera. Maè italianissima: la sua famiglia per parte di padre è originaria dell’Irpinia in Campania, ma adi quel maledettodel 1980 suo padre perse tutto e fu costretto a emigrare alla ricerca di fortuna. Lì ha conosciuto la madre die la fortuna è poi arrivata con lo sport: papà Donato è anche lui un tiratore, eha seguito le sue orme. L’ha spinta a iniziare all’età di 15 anni, quando ha cominciato da tiratrice destra e poi con il lavoro costante è diventata una tiratrice sinistra.