La Mens Sana si consolida Il ritorno di Franceschini

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nuovo ingresso nel corposo organigramma della ‘Note di Siena’Basketball. Si tratta di Niccolòche per la stagione 24/25 ricoprirà il ruolo di team manager della prima squadra.è cresciuto nelle giovanili della, diventando poi giocatore in prima squadra nell’anno della ripartenza dalla Promozione nel 2019. "Voglio ringraziare il presidente Francesco Frati e il direttore generale Riccardo Caliani per avermi dato l’opportunità di rientrare nella grande famiglia– le parole del neo team manager –. Una volta conclusa la mia carriera come giocatore, ho sempre sognato di poter ritornare qui e ora che Caliani mi ha proposto questo ruolo sono orgoglioso e onorato di poter lavorare e poter dare una mano ai ragazzi dentro e fuori dal campo".lavorerà a stretto contatto col direttore organizzativo Galasso.