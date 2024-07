La Classifica dei Draghi di House Of Dragon | Dal Più Grande al Più Piccolo

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Scritto da LadeidiOf: Dal Piùal Piùof thee il suo predecessore, Game of Thrones, ci trasportano in un mondo fantastico in cui inon solo esistono, ma sono cavalcabili e utilizzati come strumenti di guerra. La famiglia Targaryen, unica nel suo genere come cavalieri di, suscita uninteresse, specialmente quando si tratta dire i loroper dimensioni. Tutti iTargaryenti in base alle dimensioni, dal piùal piùBalerion Nei libri, Balerion contava quattro cavalieri: Aegon I, Maegon I, Aerea Targaryen e Viserys I. Si presume che abbia avuto altri cavalieri prima della Conquista. Nacque a Valyria ed era uno dei cinqueportati a Roccia del Drago dai Targaryen.