Incendio Roma Nunzia De Girolamo | Sede Rai evacuata credevo fosse scherzo degli autori

(Di mercoledì 31 luglio 2024) (Agenzia Vista), 31 luglio 2024 "Stiamo evacuando lo studio, l'a Monte Mario è serio. Scappano tutti, non mi è mai capitato di evacuare così, nemmeno a scuola. Corrono tutti". A raccontare sul suo profilo social l'evacuazione dellaRai di via Teulada, per l'a Monte Mario, èDe. La conduttrice dell'Estate in diretta, il programma di informazione pomeridiano sospeso oggi a causa dell'ordine di lasciare l'edificio in via precauzionale, ha poi aggiunto: "All'iniziouno. Poi sono arrivate le sirene, le voci che dicevano di abbandonare l'edificio. Stiamo tutti bene, le fiamme non hanno intaccato la, ma spero riescano a spegnerle il prima possibile". IgdeFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev