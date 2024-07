I gagliardetti d’Italia | il Gubbio

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il gagliardetto di un club umbro: ilNel 1910, nell’ambito della Società per Esercizi Sportivi, inizia la propria attività la sezione calcistica intraprendendo una storia sportiva caratterizzata da numerose stagioni trascorse tra i professionisti con il culmine raggiunto nel 1947-1948 e nel 2010-2011 in cui la squadra giocò in Serie B. Il gagliardetto delnegli anni ’70 Anni ’80 Sin dalla sua fondazione ilutilizza i colori rosso e blu mentre lo stemma societario è tratto da quello cittadino che raffigura i cosiddetti cinque colli eugubini. Negli anni Settanta ierano ripartiti in rosso e blu con al centro una stella a testimoniare l’onorificenza per meriti sportivi concessa dal CONI.