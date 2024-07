Giovanni Fuochi nuovo emulo di Vannacci | rassegniamoci a veder proliferare questi casi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) di Leonardo Botta Ha colpito anche me la surreale vicenda del colonnello dell’Aeronautica in pensione; il quale un bel giorno ha pensato bene di infilare una divisa da gerarca nazista (che poi vorrei capire dove trovino“cimeli”: dalla foto l’uniforme sembra davvero curata e di buona fattura, non certo come quella, molto più dozzinale, indossata a un carnevale di qualche anno fa dal viceministro Galeazzo Bignami) e di immortalarsi sui social con una illuminante didascalia: “Sinistrorsi, vi aspetto”. Non ci vuole la zingara per indovinare che il colonnello fosse ammaliato dalla travolgente parabola mediatica e politica del generale(a lui accomunato dall’appartenenza all’Arma) il quale, dopo il “best seller” che gli ha dato la notorietà tra il grande pubblico, è approdato a Strasburgo a furor di popolo.