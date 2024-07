Futsal Nasce lo Sporting Academy

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) C’è una nuova franchigia nelmodenese. È loModena, società nata da un gruppo di appassionati guidati dal presidente Michele Soria, che sarà al via della Serie D e darà vita anche a una squadra Under 10 per la quale sono stati fatti in questi mesi alcuni open day. "Volevamo creare un nuovo progetto disul territorio modenese – spiega Gaetano Pecchia, ds e responsabile comunicazione – e così tre mesi fa abbiamo dato vita alla società. Ci conoscevamo tutti perché Soria è stato il nostro allenatore all’Alchemia, nel calcio a 5 del Csi di Modena".