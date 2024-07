Empoli doppia operazione in entrata Ufficiali gli arrivi di Colombo e Zurkowski

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024 –, importantedi mercato per l’di Roberto D’Aversa, tornato da poco dalla tournée in Alto Adige e pronto per l’amichevole di sabato prossimo al Castellani contro la Sampdoria (ore 18). Il club hazzato l’arrivo in prestito dal Milan (con diritto di riscatto) di Lorenzo. L’attaccante, classe 2002, lo scorso anno era al Monza. Si tratta di un giocatore che la società del presidente Corsi seguiva da tempo e che anche in passato era stato avvicinato agli azzurri. Dallo Spezia, invece, arriva Szymon. E’ stato lo stesso club ligure a rendere noto l’. Per il centrocampista polacco, classe 1997, si tratta di un ritorno adove ha già giocato tra il 2020 e il 2022, per poi tornarci nel gennaio del 2024. Arriva anche lui in prestito con diritto di riscatto.