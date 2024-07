Dispositivi medici sarà più facile ottenerli grazie alla delibera Nunziatina

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) FIRENZE – Sanità, fra qualche mese in Toscanapiù semplice accedere aper le persone che presentano alcune precise condizioni cliniche e terapeutiche irreversibili, come ad esempio para o tetraplegici ma anche tanti altri che, per varie malattie, hanno un’incontinenza o gli è stata praticata una stomia permanente. La novità, di cui si stima che possano beneficiare 36mila toscani, è contenuta in unache semplifica i percorsi di erogazione in regime di assistenza integrativa, presentata dall’assessore al dirittosalute Simone Bezzini e già approvata dgiunta. Unaribattezzata, il nome della signora che durante un’assemblea del sindacato pensionati intervenne per raccontare la sua storia e la sua battaglia contro la burocrazia.