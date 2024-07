Da quando ho scoperto questa ricetta delle crepes le faccio sempre così

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Con, lesono pronte in meno di 10 minuti e sono deliziose! Il segreto risiede nell’utilizzo del latte condensato che rende la pastella elastica e gommosa, praticamente identica a quellapiù famose Creperie della città. Una volta realizzata la base, non sarà necessario lasciarla riposare in frigorifero. Potremo procedere immediatamente alla cottura. Possiamo cucinarle in una padella larga e bassa, antiaderente. Ungiamola leggermente prima di metterla sul fornello e scaldiamola a fiamma media. In questo modo le nostrecuoceranno velocemente, ma senza bruciarsi. Farciamole come preferiamo, ma teniamoa portata di mano la nutella è il ripieno preferito dai bambini.