Con chi sono stato prima di mio marito Alberto Matano confessioni inaspettate

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Era il 2021 quando il simbolo indiscusso de La vita in diretta di Rai 1 fece una sorta di coming out perché voleva spendere delle parole contro l’omofobia, di cui spiegò di esserevittima in passato. Poi dopo le nozze con Riccardo Mannino.ha raccontato del suo passato, uomini ma anche donne. Nel corso di una lunga ed interessante intervista rilasciata in queste ultime ore al Corriere della Sera, si è aperto come forse non aveva mai fattoha raccontato delle storie più importanti e di come in particolare l’amore, il sentimento, che ha provato per una donna si è, poi, trasformato in altro. “Nella vita non ho mai messo maschere.