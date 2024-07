Clayton Norcross chi è l’attore di Beautiful nel cast Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Chiuso Temptation Island nella sua edizione estiva, i riflettori sono ora puntati sulla prossima edizione del, il celebre reality show di Canale 5, previsto per settembre. Le speculazioni sulsono numerose, e tra i nomi circolati spicca quello di una figura molto amata dal pubblico di. Si tratta di, l’amato Thorne Forrester. Ma cerchiamo di capire meglio la situazione.andrà al? Le selezioni per il nuovodelsono in pieno svolgimento e Alfonso Signorini è impegnato nella formazione della squadra ideale. Tra i vari nomi che circolano come riporta il sito Fanpage, uno in particolare ha catturato l’attenzione: quello di, noto per aver interpretato Thorne Forrester nella popolare soap opera