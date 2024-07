Bando ferragostano per la Reggia Le minoranze chiedono chiarezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Unper la gestione d’un chiosco nelladi Rivalta agita le poco placide acque della politicana. Unda 900mila euro spalmati su 9 anni, che ancora non esiste, ma che gli Uffici comunali stanno approntando e che sarà pubblicato in Albo Pretorio proprio a ridosso della "zona del crepuscolo" di metà agosto, quando tutto è dilatato, rallentato dalle ferie. Il procedimento suscita le perplessità nelle opposizioni. "Apprendo i dubbi relativi al provvedimento dirigenziale a firma dell’architetto Massimo Magnani. Mi relazionerò con gli Uffici per capire come verrà affidato questo spazio su cui è stato investito parecchio denaro pubblico ed è importante per il rilancio della", scrive Dario De Lucia (Coalizione civica).