Al via i lavori sulle strade dell’entroterra

(Di mercoledì 31 luglio 2024) di Lucia Gentili Caldarola, Visso, Castelsantangelo sul Nera e Fiastra. A inizio settimana il commissario Guido Castelli ha fatto tappa in questi quattro Comuni, tra i più colpiti dal sisma, per fare il punto sulla ricostruzione insieme al subcommissario Gianluca Loffredo e al direttore dell’Usr (Ufficio speciale ricostruzione). Il senatore ha incontrato i nuovi sindaci Alfredo Riccioni (Castelsantangelo), Rosella Sensi (Visso), Giancarlo Ricottini (Fiastra) e Giuseppe Fabbroni (Caldarola), nei rispettivi paesi, per tracciare le prospettive dei prossimi mesi. Zoomando, a Caldarola, l’attenzione è stata rivolta alla Pedemontana, "la grande strada". "Partiranno iper la strada che collega Caldarola ad Amandola (Caldarola-Sarnano) – ha spiegato Castelli –. Nelle prossime settimane inizieranno anche nel tratto che va da Cessapalombo a Pian di Pieca (San Ginesio).