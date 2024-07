A San Marco dei Cavoti il concerto di Silvia Mezzanotte

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti, una tra le voci più apprezzate del panorama italiano, ripercorre in unmozzafiato le tappe più importanti della sua trentennale carriera: dai grandi successi dei Matia Bazar, di cui è stata front woman per oltre 10 anni (Brivido caldo, Cavallo bianco, Vacanze Romane, Ti sento, Messaggio d’amore, canzone vincitrice della XXVesima edizione del Festival di Sanremo) ai brani che l’hanno resa protagonista nei suoi album da solista, fino ad omaggiare le più grandi regine della musica, da Dionne Warwick a Mina, da Mia Martini a Ornella Vanoni, con canzoni che mettono in evidenza il suo “tocco”, la sua versatilità e duttilità vocale., apre al pubblico le porte del suo mondo, tra parole e musica, dove incontrare non solo la sua voce, ma la sua anima.