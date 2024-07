Volley la Francia strapazza il Canada e si giocherà il primo posto nel girone delle Olimpiadi con la Slovenia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Missione compiuta per ladi Andrea Giani, che vince anche la seconda partita2024 die si qualifica per i quarti di finale. Un successo netto quello dei transalpini, che hanno surclassato ilper 3-0 (25-20 25-21 25-17) in una South Paris Arena 1 estremamente rumorosa. Per i padroni di casa si spalancano le porte della fase successiva, per i nordamericani la permanenza nel torneo è appesa ad un filo. Con questa vittoria lasi mantiene al secondodelA della manifestazione a Cinque Cerchi, con un punto in meno della. Ultima partita che vedrà contrapposti proprio i Galletti agli sloveni, e metterà in palio ilnel. Quello di questa sera è stato un match a senso unico, con i transalpini mortiferi in attacco (40/79), e dominanti dai nove metri con ben 9 ace messi a terra.