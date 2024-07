Ultime Notizie Roma del 30-07-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2024)dailynews radiogiornale en ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Contri a Caracas in Venezuela dopo le elezioni presidenziali Si registrano i primi arresti da parte della polizia di manifestanti scesi in strada per protestare contro la programmazione della Vittoria di Nicolas Maduro il regime ha espulso gli ambasciatori di Argentina Cile Costa Rica Perù Panama Repubblica Domenicana e Uruguay accusando questa nazione di interferenza L’opposizione con teste risultato la l’idrante già vista Maria Corina Machado è l’ex Ambasciatore mondo Gonzalo affermano di avere le prove per dimostrare la verità e di aver vinto con oltre il 73% dei voti tensione altissima al confine tra Israele e Libano dopo la strage di Cola ne teniamo prometto una risposta Severa e bolla devi promettere impegnata evitare l’escalation la premio Meroni in Cina preoccupa è libero in ...