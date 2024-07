Traffico Roma del 30-07-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare code pere incidente in carreggiata esterna tra Laurentina ed Appia qualche problema sullaFiumicino dove per un incendio adiacente la sede stradale in prossimità del raccordo anulare Ci sono code in direzione di Fiumicino per lo stesso motivo rallentamenti e code su via del Mare all’altezza di Vitinia nelle due direzioni ricordiamo la chiusura della tangenziale Tra viale Castrense l’uscita Verano San Lorenzo in direzione dello Stadio Olimpico Pertanto si può accedere direttamente dal Largo Passamonti oltre che nella zona di San Giovanni inevitabili ripercussioni in via Legnana in piazzale labicano e quindi a Porta Maggiore e soprattutto in viale dello Scalo di San Lorenzo ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitoluceverde.