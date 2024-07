Surfshark Alert | il tuo scudo contro il furto d’identità come funziona?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 30 luglio 2024) In questo articolo andiamo a scoprire, lo strumento principe per proteggervi dai furti di identità e dalla diffusione dei vostri dati sensibili online Viviamo in un’epoca in cui i nostri dati personali sono la nuova valuta digitale. Ogni giorno, notizie di mega-violazioni informatiche scuotono il mondo, mettendo a rischio milioni di identità. Indirizzi email, password, numeri di carte di credito: informazioni che ritenevamo sicure finiscono nelle mani sbagliate. Ma cosa possiamo fare per proteggerci?offre una soluzione concreta e proattiva, diventando il nostro guardiano virtuale nel mondo digitale. In questo articolo vogliamo andare a scoprire, quali dati riesce a proteggere e soprattutto perché è fondamentale utilizzare uno strumento simile nel mondo digitale di oggi.