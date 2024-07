Schianto dopo il turno in fabbrica Nicoletta muore a 54 anni I figli apprendono la notizia sul web

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 luglio 2024)Locatelli, 54, aveva appena concluso il suodi lavoro allaEmmebi, un’azienda tessile di Medolago, provincia di Bergamo.aver salutato i colleghi, si era rimessa in auto per tornare a casa. Purtroppo, lungo la provinciale 170 Rivierasca, all’altezza di Calusco d’Adda, si è scontrata frontalmente con un camion che viaggiava in direzione opposta.Leggi anche: Tragedia durante l’escursione: Michelaschiacciata da un masso L’incidente ha avuto conseguenze drammatiche. L’auto diè finita in testacoda e ha colpito un’altra vettura guidata da un giovane di 27. Sul posto sono accorsi immediatamente i soccorsi, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Nonostante i tentativi dei passanti di aiutarla,ha perso la vita prima dell’arrivo dell’ambulanza.