PS5 | Annunciato il Dual Sense di Astro Bot

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di martedì 30 luglio 2024) Non è la prima volta e di certo non sarà l’ultima che vieneuna tema con un gioco in uscita, questa volta è toccato adBot, gioco molto atteso e che è riuscito a conquistare i giocatori già con i primi Gameplay Trailer. Ilin edizione limitata diBot sarà dsiponibile il 6 Settembre in concomitanza con l’uscita del gioco, al prezzo di 79,99€ NuovodiBotIlWireless ControllerBOT Limited Edition è caratterizzato dalle tipiche scocce blu del robottino, posizionate sulle impugnature e sui pulsanti, con linee incise e gli occhi sul touchpad, tutto ciò conferisce al controller un design accattivante e futuristico, oltre che originale.