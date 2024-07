Parigi 2024 Paltrinieri primo nuotatore italiano a vincere tre medaglie in tre edizioni | Provato una nuova strategia sono contento

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Gregoriosi è aggiudicato uno splendido negli 800 stile liberi alle Olimpiadi di. L’azzurro riscrive così la storia e diventa ildi sempre nel nuoto ad andare a podio in tre olimpiadi consecutive, dopo l’oro nei 1500 a Rio de Janeiro, l’argento negli 800 e il bronzo nei 10 km di fondo a Tokyo. Queste le parole di Greg in zona mista: “Oggi era una, da tempo aspettavo di fare qualcosa del genere. In genere ero quello che apriva più veloce, ora devo accettare che qualcuno mi stia davanti. Devo placare l’istinto. Ma“. Il campione azzurro ha poi aggiunto: “Era la prima gara per me e subito medaglia. Vuole dire tutto, quando vengo qui cerco di convincermi di stare bene, ma in questi tre anni cistate volte in cui midetto che non ce la facevo più.contentissimo.