Parigi 2024 atletica | Jacobs in partenza a Fiumicino incontro con i fan

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Marcellè decollato dall’aeroporto di, iniziando il viaggio che lo porterà a, dove stanno andando in scena i Giochi Olimpici. Il campione olimpico in carica nei 100 metri, che a Tokyo 2020 aveva ottenuto anche l’oro 4×100, è chiamato a difendere il titolo. All’aeroporto non sono mancati i fan, che lo hanno salutato tra gli auguri di buona fortuna e selfie con il campione. In compagnia di, sono partiti anche il campione europeo dei 110 ostacoli, Lorenzo Simonelli, e poi Elisa Coiro, Alice Mangione, Zaynab Dosso, Federico Riva e Daria Derkach.in, acon i fan SportFace.