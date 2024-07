Ore di Angoscia | Scomparso Bambino di Due Anni a Locorotondo

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 30 luglio 2024) Bari - Un dramma si sta consumando in queste ore in contrada Serralta, una zona rurale di, in provincia di Bari, dove undi soli due, Domenico Gallo, è. La sua sparizione ha gettato nello sconforto l'intera comunità e ha dato il via a una massiccia operazione di ricerca. La Scomparsa Domenico, che indossa una maglietta grigia, pantaloncini a quadretti blu e scarpe Adidas blu con suola bianca, è stato visto l'ultima volta nei pressi della sua abitazione mentre giocava. La madre, che ha altri tre figli, si è accorta della sua assenza intorno alle 11 e ha immediatamente lanciato l'allarme. Le Operazioni di Ricerca Sul luogo della scomparsa si sono recati tempestivamente i carabinieri, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile.