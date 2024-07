My home my destiny anticipazioni 3 e 4 agosto

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di martedì 30 luglio 2024) Mymy3 e 4La serie turca è disponibile integralmente su Mediaset Infinity. A partire dall’8 luglio, “MyMy” andrà in onda solo il sabato e la domenica, sostituita nei giorni feriali dalla nuova serie turca “The Family“. Mymy3 e 4di Sabato 3Nuh parla con Cemile dopo il confronto avuto con Mehdi e le assicura che lei non è mai stata un ripiego per lui, né una medicina per curare le ferite lasciate da Emine. Cemile si dimostra molto comprensiva e gli dice che ciò che conta sono i sentimenti che provano nel presente, non quello che è successo nel passato. I due decidono di sposarsi. Nuh tenta di parlare con Mujgan per coinvolgere la famiglia di Cemile, ma senza successo.