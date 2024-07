LIVE Judo Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | in corso gli ottavi di finale a breve tocca ad Antonio Esposito

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:00 Continua il perolimpico di Katarina Kristo. La croata estromette dal torneo la giapponese Miku Takaichi e vola ai quarti dinei -63 kg. 11:57 Ancora Corea del Sud sugli scudi con la vittoria di Lee Joonhwan sul marocchino Achraf Moutii. Intanto avanza aglisenza combattere l’uzbeko Boltaboev grazie alla squalifica dell’iracheno Sehen. 11:52didei -63 kg femminili partiti con la clamorosa eliminazione di van Lieshout. Questo il tabellone allineato: van Lieshout (NED) – Kim (KOR) Takaichi (JPN) – Kristo (CRO) Szymasnka (POL) – Awiti Alcaraz (MEX) Renshall (GBR) – Piovesana (AUT) Beauchemin-Pinard (CAN) – Ozbas (HUN) Leski (SLO) – Belkadi (ALG) Fazliu (KOS) – Tang (CHN) Agbegnenou (FRA) – Quadros (BRA) 11:49 Bastano 48 secondi a Frank de Wit per superare ilka di Vanuatu Hugo Cumbo.