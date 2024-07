L' azzurro conquista l' oro nei 100m dorso Il fiorettista Fillippo Macchi si deve accontentare dell' argento Benedetta Pilato quarto posto amaro ma lacrime di gioia lo stesso

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 30 luglio 2024) Secondo oro per l’Italia team alle Olimpiadi 2024 di Parigi, ancora nel nuoto: dopo quello di Nicolò Martinenghi nei 100 rana, la medaglia va a Thomas Ceccon che a vent’anni sale sul podio più alto nei. Filippoè, invece, medaglia d’nel fioretto uomini. Amarezza anche per ildiche finisce giù dal podio per un solo centesimo neirana. Termina, purtroppo, anche il sognoa scherma. Le azzurrea sciabola Michela Battiston, Martina Criscio e Chiara Mormile, sono state eliminate subito al primo incontroe Olimpiadi di Parigi 2024. Olimpiadi 2024: Thomas Ceccon è oro, il secondo per l’Italia «La mia passione sarà sempre più forte dei sacrifici» ha più volte ribadito il nuotatoreche felice ed emozionato si è ritrovato all’apice’Olimpo.