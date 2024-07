Laura Pausini nuove date a Roma e Bari per il suo tour invernale

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 30 luglio 2024)per ilWorldWinter 2024 che raddoppia nei palazzetti diA grande richiesta, si aggiungonodelWorldWinter 2024. Raddoppiano, infatti, anche gli appuntamenti di, venerdì 15 e sabato 16 novembre al PalaFlorio, elunedì 18 e martedì 19 novembre al Palazzo dello Sport. Si tratterà del quarto show nel capoluogo pugliese e del sesto show nella capitale in meno di un anno, per, che con il suo decimomondiale ha superato i 450mila spettatori, registrando sold out nelle arene e nei palazzetti piu? prestigiosi in Europa, Sud America e negli Stati Uniti, con un incremento che supera del 25% dei paganti, un risultato che batte i record precedenti e la conferma l’artista femminile piu? performante del nostro paese.