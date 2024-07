Ladispoli Nati per leggere… Al mare | appuntamento per giovedì 1 agosto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio 2024- L’amministrazione comunale informa che prossimodi “per leggere Al” è fissato peralle re 10:00 allo stabilimento Columbia Beach di, via Regina Elena 27. Per questoLoredana Simonetti e il gruppo di Lettori Volontari della Biblioteca divi stupiranno con le letture dal titolo “Quanti colori!” Il tempo dedicato alla lettura ad alta voce, infatti, è un momento divertente da trascorrere con i bambini, ma è anche uno spazio condiviso di riflessione, ascolto ed un gesto d’amore che avvicina genitori e bambini e pone le basi per diventare futuri lettori. La partecipazione è libera e gratuita ma è gradita la prenotazione ai contatti della Biblioteca. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.