Incendio tra Roma e Firenze ancora caos sulla linea Av | treni in ritardo fino a due ore e mezza

(Di martedì 30 luglio 2024)alla circolazione ferroviaria tra: martedì pomeriggio isono rimasti fermi a lungo a causa di undi sterpaglie scoppiato alle 16 tra l’autostrada e laferroviaria intorno a Orvieto. Il rogo non ha coinvolto i binari, ma la ripresa del traffico dei convogli è stata possibile solo dopo l’intervento dai vigili del fuoco. I ritardi sono arrivatia due ore e. L’episodio è solo l’ultimo di una lunga serie di disservizi che hanno interessato l’alta velocità nel mese di luglio: in soli dieci giorni si sono registrati 74 rallentamenti o sospensioni della circolazione non dovuti a cause di forza maggiore. La tratta più colpita è laAlta velocità, che nel periodo considerato conta 11 episodi di problemi aio alla rete, in media poco più di uno al giorno.