Il Volo a Palmanova mercoledì 31 luglio

(Di martedì 30 luglio 2024) Tra artisti e venue che li ospitano accade a volte che si crei un legame profondo, che unisce una particolare offerta artistica alle peculiarità del luogo dove avviene la performance. È proprio quanto successo in questi anni al trio canoro più famoso al mondo, Il, e alla città Patrimonio dell’Umanità Unesco di, città scelta dagli artisti per i propri tour nazionali e internazionali del 2017, 2019 e 2022. Il, trio di due tenori e un baritono, formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, sarà quindi nuovamente protagonista nella bellissima Piazza Grande didomani,2024, per l’unica data in Friuli Venezia Giulia del tour “Tutti per Uno – Capolavoro”.