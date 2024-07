Gaza per capire la ‘scorta mediatica’ italiana nel genocidio bisogna partire da qui

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Siamo a pagina 10 dell’edizione cartacea de La Repubblica di domenica 28 luglio. Se vogliamocosa significhi che il potere mediatico sta svolgendo il ruolo di “scorta mediatica” delisraeliano in Palestina, possiamoda qui. “Missile di Hezbollah fa strage di bambini in un campo di calcio., bombe sulla scuola”. Nel titolo ci sono due storie diverse. Per la prima abbiamo tutto quello che può servire al lettore per inquadrare ciò che è successo. Il soggetto – “Hezbollah” – che attivamente svolge un’azione – “fa strage” – e le vittime – “bambini”. C’è anche il “dove”: “in un campo di calcio”. Un titolo che, oltre a descrivere, commuove. La scelta dei termini costruisce in chi legge empatia verso i “bambini”, vittime di una strage di Hezbollah.