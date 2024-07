Francia-Nuova Zelanda oggi in tv calcio maschile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

La Francia sfiderà la Nuova Zelanda, in occasione della terza giornata del girone A del torneo di basket maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024. I francesi comandano la classifica con sei punti e sono i favoriti, la Nuova Zelanda con 3 punti può invece ancora sperare nella qualificazione nonostante la sconfitta con gli Usa pari a loro in classifica. Gli Usa affronteranno il fanalino di coda Guinea in contemporanea con questo match. Chi vincerà il girone? Chi sarà a spuntarla tra Usa e Nuova Zelanda nella corsa al pass qualificazione? Francia-Nuova Zelanda si disputerà martedì 30 luglio, con fischio d'inizio programmato alle ore 19.00.