Finanziamento per Tozzi Green 116 milioni per sviluppare gli impianti

(Di martedì 30 luglio 2024) Un importantedi 116di euro perda parte di Natixis Corporate & Investment Banking e BNL BNP Paribas: in questo modo l’azienda ravennate potràappieno glidel gruppo. Glifinanziati sono tre, tutti onshore per un totale complessivo di 82 megawatt potenzialmente erogabili. Due degliin questione sono localizzati rispettivamente a Murfi, in provincia di Trapani e, sempre in Sicilia, a Mazzarino, nella zona di Caltanisetta. Le strutture sono già in funzione e hanno una capacità installata di 19 megawatt. Il terzo impianto, di cui è già iniziata la fase di costruzione da parte di, è situato a San Severo di Foggia, in Puglia, e avrà una capacità installata di 63 megawatt.