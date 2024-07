Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) La Pantera è stato a suo modo il primo movimento mediatico della sua epoca. Non solo il fax è stato lo strumento di comunicazione privilegiato per scambiare documentazione (quasi) in tempo reale, ma gli studenti hanno a loro modo intercettato e utilizzato il crescente impatto della stampa e della tv degli anni Novanta. Il rapporto tra il movimento e i media è subito critico, in quanto molte testate giornalistiche non lesinano stereotipi, avvalorati anche dal ministro dell’interno Antonio Gava, che ha paventato infiltrazioni terroristiche. Gli studenti elaborano perciò un vero e proprio protocollo comportamentale da adottare nel rapporto coi media.