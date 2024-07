Drammatico scontro moto-furgone sull’Appia | un morto ed una donna ferita gravemente

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 30 luglio 2024) Oggi poco dopo le 12, un incidente mortale è avvenuto, al chilometro 73, nei pressi di Borgo Faiti, vicino a Latina. La vittima, un uomo originario del Nord Italia, stava viaggiando in sella a unaYamaha da Latina verso Terracina quando si è scontrato con unDucato Fiat. Dettagli dell’Incidente L’impatto, di una violenza estrema, non ha lasciato scampo alciclista che è deceduto sul colpo, nonostante il rapido intervento dei soccorritori. Insieme a lui, in sella alla, c’era la sua compagna, che è stata trasportata in gravi condizioni con un elicottero al Forlanini di Roma. Chiusura del Traffico e Indagini in Corso Il tratto dell’Appia interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire ai Carabinieri della sezione Radiomobile di Latina di ricostruire la dinamica esatta dello