Deburocratizzazione della Sanità Persico FIMMG Campania | Le proposte ci sono

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 30 luglio 2024)pubblica in. Lediin un documento del 2023 In una breve nota ma molto dura il dottor, Segretario regionale diCA Regione, è ritornato sul tema dell’eccessiva burocrazia in capo ai medici di medicina generale. “Regione, lecie la parte pubblica fa finta di nulla, si pensa solo a caricare di burocrazia inutile il Medico di Famiglia”. Così ha esordito PasqualeSegretario RegionaleCA Regione“Gli altri sindacati , pallavolisti, scimmiottano e commentano le nostre idee che hanno fondamenti legislativi e contrattuali senza dire quali siano le loro”. Ha concluso.