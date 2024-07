Cristiano De André omaggia Faber | Sempre più ragazzi si emozionano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Assisi, 30 luglio 2024 – “Forse è anche un mio dovere di figlio cantare le sue canzoni” ammetteDeparlando di quel “De#De- Best Of Live Tour” con cuiil padre-monumento giovedì prossimo alla Rocca Maggiore di Assisi, il 19 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello e il 20 a Villa Bertelli di Forte dei Marmi. L’opportunità è data dal venticinquesimo anniversario della scomparsa di Fabrizio e dallo spirito antologico dello spettacolo in cuiraccoglie la créme dei quattro album dal vivo dedicati a(alle tastiere c’è Luciano Luisi, arrangiatore dei primi due volumi). “Questo offre l’opportunità a quelli che l’hanno scoperto solo grazie ai dischi di ascoltare la musica di mio padre eseguita dal sangue del suo sangue.